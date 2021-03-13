Beyoğlu'nda eğlence mekanına koronavirüs baskını: Bekçilerle müşteriler arasında arbede çıktı
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Beyoğlu'nda eğlence mekanına koronavirüs baskını: Bekçilerle müşteriler arasında arbede çıktı

13.03.2021 22:25 | Son Güncelleme: 13.03.2021 22:32
Beyoğlu'nda eğlence mekanına koronavirüs baskını: Bekçilerle müşteriler arasında arbede çıktı

BEYOĞLU'nda devriye görevi yapan bekçilerle, yasak olmasına rağmen açık olan eğlence mekanında bulunan müşteriler arasında arbede çıktı.

BEYOĞLU'nda devriye görevi yapan bekçilerle, yasak olmasına rağmen açık olan eğlence mekanında bulunan müşteriler arasında arbede çıktı. Beyoğlu'nda devriye görevi yapan gece bekçileri, gelen müzik sesleri üzerine 8 katlı binanın çatı katında bulunan restorana çıktı. Yasak olmasına rağmen içeride bulunan müşterilerle ekipler arasında arbede çıktı. İçeride bulunan 21 kişiye 66 bin 780 lira para cezası uygulanırken işletmeye de idari para cezası uygulandı. Ekiplere direnen 3 kişi ise gözaltına alındı.  

Olay, 20.30 sıralarında Beyoğlu Azapkapı Mahallesi Kürekçi Kapısı Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın 8'inci katında bulunan eğlence mekanında yaşandı. Devriye görevi yapan bekçilerin gelen yüksek sesli müzik nedeniyle 8 katlı binanın 8. katında bulunan eğlence mekanına çıktı. İşlem yapmak isteyen ekiplerle içeride bulunan müşteriler arasında arbede çıktı. 

 

PANİĞE KAPILAN KADIN BİBER GAZI SIKTIBekçilerin destek istemesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerle müşteriler arasında yaşanan arbede sırasında paniğe kapılıp bir kadın müşterinin sıktığı biber gazından etkilenenler oldu.  3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçeride müşteri olarak bulunanlarla polis ekiplerine direnen ve işlem yaptırmak istemeyen 3 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı. Mekanda bulunan 21 kişiye 66 bin 780 lira ceza yazılırken, yasak olmasına rağmen açık olan işletmeye de Zabıta ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı. 


- İstanbul
Beyoğlu'nda eğlence mekanına koronavirüs baskını: Bekçilerle müşteriler arasında arbede çıktı
Beyoğlu'nda eğlence mekanına koronavirüs baskını: Bekçilerle müşteriler arasında arbede çıktı
Beyoğlu'nda eğlence mekanına koronavirüs baskını: Bekçilerle müşteriler arasında arbede çıktı
Beyoğlu'nda eğlence mekanına koronavirüs baskını: Bekçilerle müşteriler arasında arbede çıktı
Beyoğlu'nda eğlence mekanına koronavirüs baskını: Bekçilerle müşteriler arasında arbede çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ

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