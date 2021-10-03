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Beyoğlu'nda cadde ortasında bıçaklı kavga kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- (Özel) Beyoğlu'nda cadde ortasında bıçaklı kavga kamerada Yol kenarındaki küçük kızın korkuyla izlediği kavgada bir kişi ağır şekilde yaralandı Beyoğlu polisi 2 genci yakalayarak gözaltına aldı Beyoğlu'nda cadde üzerinde yürüyen gençler, karşı yönden gelen bir şahısla tartışarak bıçaklı...

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - - (Özel) Beyoğlu'nda cadde ortasında bıçaklı Kavga kamerada

Yol kenarındaki küçük kızın korkuyla izlediği kavgada bir kişi ağır şekilde yaralandı

Beyoğlu polisi 2 genci yakalayarak gözaltına aldı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda cadde üzerinde yürüyen gençler, karşı yönden gelen bir şahısla tartışarak bıçaklı kavgaya tutuştu. Güvenlik kameralarına yansıyan kavgayı yol kenarındaki küçük bir kız ise yaşananları korkuyla izledi. Kavgada bir şahıs ağır şekilde yaralanırken, olay yerinden kaçan 2 şahıs Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre olay Örnektepe Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen Abdurrahim D. (43), karşı yönden gelen bir grup gençle tartıştı. Furkan B.'yi kolundan tutarak çeken ve vurmaya başlayan Abdurrahim D.'ye diğer gençler karşılık verdi. Bıçakların çekildiği kavgada cadde bir anda karıştı. Mahallelinin büyük panik yaşadığı kavga sırasında yol kenarında bekleyen küçük bir kız ise neye uğradığını şaşırarak ağlamaya başladı.

Küçük kız bıçaklı kavgayı korkuluyla izledi

B.'nin arkadaşlarının araya girerek ayırmaya çalıştığı kavgada Abdurrahim D. el, karın ve göğüs kısmından aldığı bıçak darbeleriyle ağır şekilde yaralandı. Furkan B. ve Fidan B. ile arkadaşları ise koşarak olay yerinden kaçtı. Beyoğlu'nda küçük kızın gözü önünde yaşanan bıçaklı kavga anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 4 kişi yan yana yürüdüğü sırada karşıdan gelen şahıs, gruptaki bir kişinin kolundan tutarak çekip saldırdığı, küçük kızın üzerine doğru savuruldukları ve küçük kızın korktuğu anlar görülüyor.

Ağır yaralanan adam hayati tehlikeyi atlattı

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı D.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan D.'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ise kavgayla ilgili çalışma başlattı. Cadde üzerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin önce eşkalini ardından da kimliklerini tespit etti.

Bıçaklı saldırgan genç tutuklandı

Devam eden çalışmalarda Furkan B. ve Fidan B. cadde üzerinde yürüdükleri esnada kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan Furkan B. Haliç Polis Merkezi Amirliğine, Fidan B. ise Beyoğlu Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi. Emniyette ifadesi alınarak sorgulanan ve "nitelikli kasten yaralama" suçundan adli işlem yapılan Furkan B. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi. Fidan B. ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

(MB-DCC-ÖFA

Beyoğlu'nda cadde ortasında bıçaklı kavga kamerada

Beyoğlu'nda cadde ortasında bıçaklı kavga kamerada

Beyoğlu'nda cadde ortasında bıçaklı kavga kamerada

Beyoğlu'nda cadde ortasında bıçaklı kavga kamerada

Beyoğlu'nda cadde ortasında bıçaklı kavga kamerada

Beyoğlu'nda cadde ortasında bıçaklı kavga kamerada

Beyoğlu'nda cadde ortasında bıçaklı kavga kamerada

Beyoğlu'nda cadde ortasında bıçaklı kavga kamerada
İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - Son Dakika Haberleri
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