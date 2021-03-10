Şüphe uyandıran ölüm! Bir kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu
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Şüphe uyandıran ölüm! Bir kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu

10.03.2021 18:44 | Son Güncelleme: 10.03.2021 19:35
Şüphe uyandıran ölüm! Bir kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu

Beylikdüzü'nde bir evden yükselen silah sesleri üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bir kadını kafasından silahla vurulmuş halde buldu. Kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, polis evde bulunan kadının erkek arkadaşını gözaltına aldı. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu incelemelerden sonra ortaya çıkacak.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinin İstiklal Caddesi'ndeki bir sitede yaşanan olayda, 10 katlı bir binanın 6'ncı katındaki daireden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine siteye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye giren polis ekipleri bir kadını, kafasından silahla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde bulunan kadının erkek arkadaşı polis tarafından gözaltına alındı.

CİNAYET Mİ, İNTİHAR MI?

Kadının cenazesi morga kaldırılırken, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu otopsi raporu ve savcılık incelemesinin ardından ortaya çıkacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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