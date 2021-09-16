Beykoz'daki trafik kazasında ölen baba ile kızı son yolculuklarına uğurlandı - Haberler
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Beykoz'daki trafik kazasında ölen baba ile kızı son yolculuklarına uğurlandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Beykoz'daki trafik kazasında ölen baba ile kızı son yolculuklarına uğurlandı

BEYKOZ Yeni Riva Yolu'nda lastiği patlayan bir otomobilin kontrolden çıkarak karşı yönden gelen otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişiden baba Hasan Yıldırım ile kızı Hatice Nur Yıldırım son yolculuklarına uğurlandı.

BEYKOZ Yeni Riva Yolu'nda lastiği patlayan bir otomobilin kontrolden çıkarak karşı yönden gelen otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişiden baba Hasan Yıldırım ile kızı Hatice Nur Yıldırım son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, saat 00.15 sıralarında Yeni Riva Yolu Aydemir Canefe Viyadüğü Beykoz istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Murat K.'nın kullandığı 34 JJ 6902 plakalı otomobil, lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkarak, refüje çarptıktan sonra takla atıp, karşı şeritteki Hasan Yıldırım'ın kullandığı 34 MSD 58 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden Hasan Yıldırım ile kızı Hatice Nur Yıldırım için Cengelköy İmam-ı Azam Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Baba ile kızı, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yoğun bakımda tedavisi süren yaralılardan Safiye Yıldırım'ın kardeşi Sadettin Şahin, "Ablam, eniştem, yeğenim. Karşıdan gelen arabanın lastiği koparak takla atıyor. Direğe çarpıp öbür yola geçiyor, bizim eniştenin kullandığı arabanın üstüne düşüyor. Üstüne düşünce işte bu durum meydana geliyor yani. Ablam için iyi demiyorlar, şu an uyutuyorlar zaten. İnşallah kurtaracaklar, bilmiyorum yani zor ama bekliyoruz" dedi.

Hasan yıldırımın çocukluk arkadaşı Mustafa Kafadar da, "Kardeşimizin rahmetli kızı rahatsızlanıyor yurttan. Babasını arıyor evdekilere 'Gel baba beni al, ben rahatsızlandım' diyor. Rahmetli de eşiyle beraber yurttan kızını almaya gidiyor. Kaza da onun akabinde dönüşte oluyor. 40 yıllık arkadaşlığımız var. Kendisi Kantarcılar'da esnaftı. Trafik kazasında rahmetli oldu. Rabbim eşine acil şifalar versin bu vesileyle. Sevilip sayılan, herkesin göz bebeği olan garibanın yanında olan bir kardeşimizdi" diye konuştu.


Beykoz'daki trafik kazasında ölen baba ile kızı son yolculuklarına uğurlandı

Beykoz'daki trafik kazasında ölen baba ile kızı son yolculuklarına uğurlandı

Beykoz'daki trafik kazasında ölen baba ile kızı son yolculuklarına uğurlandı

Beykoz'daki trafik kazasında ölen baba ile kızı son yolculuklarına uğurlandı

Beykoz'daki trafik kazasında ölen baba ile kızı son yolculuklarına uğurlandı

Beykoz'daki trafik kazasında ölen baba ile kızı son yolculuklarına uğurlandı

Beykoz'daki trafik kazasında ölen baba ile kızı son yolculuklarına uğurlandı

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Haber: Beykoz'daki trafik kazasında ölen baba ile kızı son yolculuklarına uğurlandı - Haberler
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