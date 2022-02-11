Son dakika haberleri... Belediyenin spor tesisi görevlisi, cinsel tacizden ikinci kez tutuklandı

ARMUTLU, YALOVA (DHA) - YALOVA'nın Armutlu ilçesinde çalıştığı belediyenin spor tesislerine gelen bir erkek çocuğu ile bir genç kıza telefonla cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Yakup Akkaya (32), geçen yıl ağustos ayında tutuklanıp, hakkında 2 ayrı ceza mahkemesinde dava açıldı. Dava sürerken 2 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıktan sonra işine geri dönen Akkaya, bu sefer de tesise spor yapmaya gelen çocuğa telefon mesajı ile cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp, tutuklandı.

Armutlu ilçesinde belediyenin spor tesislerinde işçi olarak çalışan Yakup Akkaya, spor tesisine gelen E.N. (16) isimli erkek çocuk ile P. Ç. (20) isimli genç kızı telefonla taciz ettiği iddiasıyla geçen yıl 17 Ağustos'ta polis tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Gemlik Adliyesi'ne sevk edilen Akkaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Akkaya hakkında Gemlik 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğa karşı telefonla cinsel taciz suçlamasıyla' 6 aydan 3 yıla kadar, Gemlik 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde ise 'telefonla cinsel taciz' suçlamasıyla 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Akkaya'nın çalıştığı Armutlu Belediyesi'nin şirketi Arjemek'in müdürü Atalay Bestaş, "Zaten daha evvel başından bir olay geçmiş. Bir tutuklaması oldu, döndü. Ama biz işe alırken arşiv araştırmalarını yaptırdık. Üzerinde kesinleşmiş bir suç olmadığını, sadece iddianame ile devam ettiğinden dolayı biz işe aldık. Bizde çalışmaya devam ediyordu. Tutuklandığı için 7 Şubat tarihinde işten çıkışı yapıldı. Mahkeme sonuçları beklenecek" dedi.