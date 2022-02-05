Son dakika haberleri! Batman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

BATMAN (İHA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişilik aile hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesinde meydana geldi. Fırıncı Yusuf Şen sabah ezanından sonra sobayı yakıp iş yerine gitti. 3 saat sonra geri döndüğünde eşi ve 3 çocuğunun baş ağrısı ile mide bulantısı şikayetleri olduğunu öğrendi. Yusuf Şen kendi imkanları ile eşi ve çocuklarını Gercüş Devlet Hastanesine kaldırdı.

Sobadan sızan gazdan zehirlendikleri belirlenen anne Barış Şen (30), M. (7), Z. (4) ve bebek F. Gercüş Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa