Son dakika haberleri | Batı Afrika ülkesi Gine-Bissau'nun başkenti Bissau'da kabine toplantısının yapıldığı Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında silah sesleri duyulduğu...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberine göre Batı Afrika ülkesi Gine-Bissau'nun başkenti Bissau'da kabine toplantısının yapıldığı Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında silah sesleri duyulduğu bildirildi.
Batı Afrika ülkesi Gine-Bissau'nun başkenti Bissau'da kabine toplantısının yapıldığı Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında silah sesleri duyulduğu bildirildi. - BİSSAU
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa