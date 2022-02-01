Son dakika haberleri | Batı Afrika ülkesi Gine-Bissau'nun başkenti Bissau'da kabine toplantısının yapıldığı Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında silah sesleri duyulduğu... - Haberler
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Son dakika haberleri | Batı Afrika ülkesi Gine-Bissau'nun başkenti Bissau'da kabine toplantısının yapıldığı Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında silah sesleri duyulduğu...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | Batı Afrika ülkesi Gine-Bissau'nun başkenti Bissau'da kabine toplantısının yapıldığı Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında silah sesleri duyulduğu...

Son dakika 3. sayfa haberine göre Batı Afrika ülkesi Gine-Bissau'nun başkenti Bissau'da kabine toplantısının yapıldığı Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında silah sesleri duyulduğu bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Gine-Bissau'nun başkenti Bissau'da kabine toplantısının yapıldığı Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında silah sesleri duyulduğu bildirildi. - BİSSAU

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

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