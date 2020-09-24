Son dakika haberleri... Baskil'de Kovid-19 denetimi

Gelen son dakika haberlerine göre Elazığ'ın Baskil ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla denetim yapıldı.