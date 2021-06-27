Son dakika haberleri | Başkentte polis kontrol noktasında "dur" ihtarına uymayan kişi gözaltına alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ankara'nın Mamak ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan ve akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.