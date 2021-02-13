Son dakika haberi! Başkentte bir kişi silahla öldürülmüş bulundu
13.02.2021 12:41 | Son Güncelleme: 13.02.2021 12:53
Son dakika haberine göre Başkentte dağlık arazide cesedi bulunan kişinin silahla öldürüldüğü belirlendi.
Başkentte dağlık arazide cesedi bulunan kişinin silahla öldürüldüğü belirlendi.
Keçiören ilçesi Bağlum semtinde dağlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığı bilgisi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Ramazan Y'nin (36) silahla öldürüldüğünü tespit etti.
Vücudunda 3 kurşun izi bulunan Ramazan Y'nin cesedi, Keçiören Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Ramazan Y'nin evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan