Son dakika haberi! Başkentte bir kişi silahla öldürülmüş bulundu
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Son dakika haberi! Başkentte bir kişi silahla öldürülmüş bulundu

13.02.2021 12:41 | Son Güncelleme: 13.02.2021 12:53

Son dakika haberine göre Başkentte dağlık arazide cesedi bulunan kişinin silahla öldürüldüğü belirlendi.

Başkentte dağlık arazide cesedi bulunan kişinin silahla öldürüldüğü belirlendi.

Keçiören ilçesi Bağlum semtinde dağlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığı bilgisi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Ramazan Y'nin (36) silahla öldürüldüğünü tespit etti.

Vücudunda 3 kurşun izi bulunan Ramazan Y'nin cesedi, Keçiören Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ramazan Y'nin evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Son dakika haberi! Başkentte bir kişi silahla öldürülmüş bulundu
Son dakika haberi! Başkentte bir kişi silahla öldürülmüş bulundu
Son dakika haberi! Başkentte bir kişi silahla öldürülmüş bulundu
Son dakika haberi! Başkentte bir kişi silahla öldürülmüş bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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