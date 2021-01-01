Ankara'da yürek yakan olay! Çöp dökmek isterken hayatını kaybetti

Ankara'nın Sincan ilçesinde, iki aracın çarpıştığı kaza sırasında sokakta çöp döken bir kişi, araçtan savrulan parçanın isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.