Ankara'da yürek yakan olay! Çöp dökmek isterken hayatını kaybetti
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Ankara'da yürek yakan olay! Çöp dökmek isterken hayatını kaybetti

01.01.2021 22:30 | Son Güncelleme: 02.01.2021 00:29

Ankara'nın Sincan ilçesinde, iki aracın çarpıştığı kaza sırasında sokakta çöp döken bir kişi, araçtan savrulan parçanın isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen korkunç kaza, saat 18.30'da Bosna Caddesi ile Kızılırmak Caddesi kavşağında meydana geldi. Erdoğan A. idaresindeki 01 B 6275 plakalı aracı ile Bosna Caddesi'ni Kızılırmak Caddesi kavşağına geldiğinde sol tarafında karşı istikamete Kızılırmak Caddesi boyunca devam etmek isteyen Hacı Ali Ö. yönetimindeki 45 ABL 207 plakalı otomobilin sağ arka kısmına çarpması sonucu savruldu.

ARAÇTAN KOPAN PARÇA İSABET ETTİ

Çarpışma sonucu 45 ABL 207 plakalı araçtan kopan parçanın evinden çöp dökmek için çıkan Sebahaddin Doğan'ı yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri kaza sonucu yaralanan sürücü Hacı Ali Ö. ve Doğan'a olay yerinde ilk müdahalesini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan Sebahaddin Doğan kaldırıldığı Koru Hastanesinde hayatını kaybetti.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Ankara'da yürek yakan olay! Çöp dökmek isterken hayatını kaybetti
Ankara'da yürek yakan olay! Çöp dökmek isterken hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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