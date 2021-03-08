Son dakika haberi: - Başkent'te bir kişi evinde ölü bulundu
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Son dakika haberi: - Başkent'te bir kişi evinde ölü bulundu

08.03.2021 22:54 | Son Güncelleme: 08.03.2021 23:26

Son dakika haberler: - Başkent'te bir kişi evinde ölü bulundu Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

- Başkent'te bir kişi evinde ölü bulundu

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Olay Ankara'nın Sincan İlçesi Plevne Mahallesi Okul caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere, akşam üzeri Murat C. Okul Caddesi üzerinde bulunan evlerine geldi. Kapıyı açan Murat C., kardeşi Mehmet C.'nin yerde hareketsiz yattığını gördü. Olayı sağlık ve polis ekiplerine verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri yaptıkları ilk kontrolde Mehmet C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sincan Şehit Gökhun Mete Altunbaş Polis merkezi amirliği olaya ilişkin soruşturma başlattı. Ayrıca Mehmet C.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edildi. Ayrıca Mehmet C.'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Son dakika haberi: - Başkent'te bir kişi evinde ölü bulundu
Son dakika haberi: - Başkent'te bir kişi evinde ölü bulundu
Son dakika haberi: - Başkent'te bir kişi evinde ölü bulundu
Son dakika haberi: - Başkent'te bir kişi evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKŞEN EFE

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