Son dakika haberleri: Başkan Kılıç: 'Yerel yönetimde Cumhurbaşkanımızı örnek alıyoruz' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Başkan Kılıç: "Yerel yönetimde Cumhurbaşkanımızı örnek alıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberleri: Başkan Kılıç:

Son dakika haberler: Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Ülke yönetiminde olduğu gibi, yıllar önce de yerel yönetimlerde önemli bir marka olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek alıyoruz" dedi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Ülke yönetiminde olduğu gibi, yıllar önce de yerel yönetimlerde önemli bir marka olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek alıyoruz" dedi.

Mesaisinin büyük bir bölümünü halkın içerisinde ve onları dinleyerek, sorunlara çözüm üreterek geçiren Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, hafta sonu birçok program gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya gelmeye gayret gösteren, hayata geçirilen hizmetlerle ilgili her yaştan görüş, öneri ve eleştirileri almayı prensip edinen Başkan Kılıç, hafta sonunda merkez mahallelerde yapılan çalışmaları incelemenin yanında 12 dış mahalleye de ziyaret gerçekleştirdi.

Örencik, Türkköyü, Burunca, Kolay, Kuzalan Mahallelerinde yapılacak sathi kaplama öncesi yol genişletme, bakım ve onarım çalışmalarını hakkında mahalle sakinleri ile istişareler gerçekleştiren Başkan Kılıç, Fevzi Çakmak Mahallesi Uğur Sokak ve Demet Sokak'ta yol düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek, esnaf ve vatandaşlarla selamlaşıp sohbet etti.

"Cumhurbaşkanımızı örnek alıyoruz"

Programlar sonrası açıklamada bulunan Hamit Kılıç, şunları söyledi:

"Şu an ülke yönetiminde olduğu gibi, yıllar önce de yerel yönetimlerde önemli bir marka olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek alıyoruz. Aynı hizmet aşkıyla çalışıyor, ilçemizin geleceğini inşa ediyoruz. Bafra'mıza hizmet noktasında, tüm paydaşlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde olmaya, kentimizi birlikte geleceğe taşımaya devam edeceğiz." - SAMSUN

Son dakika haberleri: Başkan Kılıç: Yerel yönetimde Cumhurbaşkanımızı örnek alıyoruz

Son dakika haberleri: Başkan Kılıç: Yerel yönetimde Cumhurbaşkanımızı örnek alıyoruz

Son dakika haberleri: Başkan Kılıç: Yerel yönetimde Cumhurbaşkanımızı örnek alıyoruz

Son dakika haberleri: Başkan Kılıç: Yerel yönetimde Cumhurbaşkanımızı örnek alıyoruz

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Akıncı ile bir üst lige çıkardığımız İHA filomuzu, muharip insansız uçak sistemimizin de devreye girmesiyle dünyanın 1...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akıncı ile bir üst lige çıkardığımız İHA filomuzu, muharip insansız uçak sistemimizin de devreye girmesiyle dünyanın 1...

 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Birileri ısrarla 'Türkiye'de fabrika yok.' diyerek bizden ziyade sanayicimize hakaret etmeyi sürdürüyor.'

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri ısrarla 'Türkiye'de fabrika yok.' diyerek bizden ziyade sanayicimize hakaret etmeyi sürdürüyor."

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tunç Soyer Ersin Tatar Meral Akşener Yevgeniy Ziniçev
Magazin Müge Anlı Deniz Akkaya Yeşim Salkım Kaan Yıldırım
Spor Marcao Okan Buruk Fatih Terim Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri: Başkan Kılıç: 'Yerel yönetimde Cumhurbaşkanımızı örnek alıyoruz' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 17:32:21. #1.17#