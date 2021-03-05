Son dakika haberleri... Başkan Deveci: "Kalbimize defnedildiler"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberleri... Başkan Deveci: "Kalbimize defnedildiler"

05.03.2021 17:00 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:04
Son dakika haberleri... Başkan Deveci:

Son dakika gelişmesine göre Atakum Belediye Meclisi önceki gün Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen 11 kahraman asker için saygı duruşunda bulundu.

Atakum Belediye Meclisi önceki gün Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen 11 kahraman asker için saygı duruşunda bulundu. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Kimin bu topraklarda gözü varsa bilsin ki 11 şehit değil, 1 milyon 11 şehit de olsa onlar bizim çocuklarımız. Onları toprağa değil; gönlümüze, vicdanımıza, kalbimize defnedildiler" dedi.

Atakum Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci başkanlığında gerçekleşti. Korona virüsü ile mücadele önlemleri kapsamında Atakum Belediyesi Kültür ve Eğlence Merkezi'nde sosyal mesafe kuralları uygulanarak yapılan toplantıda ilgili komisyonlardan meclise karar için havale edilen 4 madde oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddelerine geçilmeden önce konuşan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci önceki gün Bitlis'te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 11 askere rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek meclis üyelerini saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na davet etti. Başkan Deveci, "Çok acı bir olay yaşadık. Yaşanan kazada 11 askerimiz şehit oldu. Bu acı olayda hemşerimiz Yüzbaşı Salih Sarıoğlu ve 8. Kolordu Komutanımız Korgeneral Şükrü Erbaş da şehit oldu. Meclisimiz adına şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun. Allah böyle bir acıyı Türk milletine bir daha göstermesin. Bu topraklar zor topraklar. Türkiye Cumhuriyeti kolay kurulmadı. Çok büyük bedel ödedik. Kimin bu topraklarda gözü varsa bilsin ki 11 şehit değil, 1 milyon 11 şehit de olsa onlar bizim çocuklarımız. Onları toprağa değil, gönlümüze, vicdanımıza, kalbimize defnedildiler. Kim bu topraklarla ilgili hesap yapıyorsa bir kez daha düşünsün. Bugün milli birliğimizi ayakta tutmayı hepimizin ayrı ayrı hissetmesi gereken bir gün" diye konuştu. - SAMSUN

Son dakika haberleri... Başkan Deveci: 'Kalbimize defnedildiler'
Son dakika haberleri... Başkan Deveci: 'Kalbimize defnedildiler'
Son dakika haberleri... Başkan Deveci: 'Kalbimize defnedildiler'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Meral Akşener Pervin Buldan İbrahim Aydemir
Magazin Hande Soral Hülya Avşar Acun Ilıcalı Müslüm Gürses
Spor Caner Erkin Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Başkan Deveci: "Kalbimize defnedildiler" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 17:04:32. #1.15#
title