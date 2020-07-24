Son dakika haberleri | Bartın Valisi Güner: Bayramda bölgeye mahsus toplu faaliyetleri yasaklayacağız
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Son dakika haberleri | Bartın Valisi Güner: Bayramda bölgeye mahsus toplu faaliyetleri yasaklayacağız

Son dakika gelişmesine göre Bartın Valisi Güner: Bayramda bölgeye mahsus toplu faaliyetleri yasaklayacağızBARTIN Valisi Sinan Güner, pazartesi günü bir toplantı yapacaklarını belirterek, "Kurban Bayramında bölgeye mahsus meşhur toplu faaliyetleri yasaklayacağız" dedi.

24.07.2020 16:59 | Son Güncelleme: 24.07.2020 17:07

Bartın Valisi Güner: Bayramda bölgeye mahsus toplu faaliyetleri yasaklayacağız

BARTIN Valisi Sinan Güner, pazartesi günü bir toplantı yapacaklarını belirterek, "Kurban Bayramında bölgeye mahsus meşhur toplu faaliyetleri yasaklayacağız" dedi.

Bartın Valisi Sinan Güner koronavirüs tedbirleri kapsamında Kurban Bayramında alınacak önlemlerle ilgili bilgiler vererek, "Pazartesi günü bir toplantı gerçekleştireceğiz. Kurban Bayramında bölgeye mahsus meşhur toplu faaliyetleri yasaklayacağız. Zaten, İl Hıfzıssıhha Kurulumuz, Kurban Bayramı ile ilgili kararlarını açıklamıştı. Mesela kurban kesilecek hayvanın başında 1 kişi bulunacak. Böyle kararlar alınmıştı. Hafta sonu yapılacak Bilim Kurulu toplantısını bekliyorum. Aslında Karabük Valiliğimizin aldığı karar hepimizin aklından geçen bir konu ama, yine de biz Bilim Kurulunun rehberini bekliyoruz. Bu karar alındıktan sonra her evde her köyde jandarma polis bulundurma ihtimaliz yok ama, bunu ilan ettiğimizde bir caydırıcılık olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Vali Güner, Bartın'daki koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Biz 1 Haziran itibariyle sıfır vaka ile girdik. Tabi biz sert kararlar aldık ve şehre gelen herkesi 455 kişiyi yurtlarda karantinaya aldık. Eğer bu kararı almasaydık, buraya gelen çok olurdu. Ama biz bunu önledik. Şu ana kadar Bartın'da toplam 6 bin 769 kişiye test yapıldı. 11 Mart'tan itibaren bugüne kadar toplam vaka sayımız 224, şu anda hastanede yatarak tedavi gören 20 kişi, yoğun bakım ve entube tedavisi gören hasta yok. Evde koronavirus tedavisi gören 36 kişi. Toplam ölen sayısı ise 4'dür."

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Son dakika haberleri | Bartın Valisi Güner: Bayramda bölgeye mahsus toplu faaliyetleri yasaklayacağız

Kaynak: DHA

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