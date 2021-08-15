Son dakika haberleri... Hayatın normale dönmesi için ekipler selin izlerini silmeye çalışıyor

Son dakika habere göre Bartın'ın Ulus ilçesinde, selden zarar gören alanlarda ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.

Bartın'ın Ulus ilçesinde, selden zarar gören alanlarda ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.

Kumluca beldesi Zafer köyünde, selin yaşandığı ilk günden itibaren DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerince başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Çalışmalara kolluk kuvvetlerinin yanı sıra köylüler de destek veriyor.

Ekipler, köyün iki yakasını ayıran köprünün yıkılmasının ardından inşa edilen geçici köprüyü tamamladı.

Ev, iş yerleri ve camiye giren sel birikintileri tahliye edilirken, hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Köyde kurulan Türk Kızılay ikram aracı da vatandaşlara ve ekiplere yiyecek içecek ikramında bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci