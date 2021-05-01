Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı
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Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe - Haberler | 3. Sayfa

Emek ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs, korona önlemleri nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu senede kutlanmıyor. Yürüyüş yapmak için ara sokaklara koyulan bariyerleri yıkarak Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruba, polis Galatasaray Meydanı'nda müdahale etti. Mecidiyeköy ve Kurtuluş'tan gelen iki farklı gruptan da toplamda 60 kişi gözaltına alındı.

İşçilerin, günlük çalışma süresinin düşürülmesi için verdiği mücadeleden doğan 1 Mayıs, bir asırdan fazladır dünyanın dört bir yanında emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor. 1 Mayıs'ın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da korona salgını nedeniyle alanlarda kitlesel olarak kutlanmayacağı belirtildi.

POLİS BARİYERLERİNİ DEVİRDİLER

Beyoğlu Tarlabaşı'ndan sloganlar eşliğinde toplanan bir grup, Galatasaray Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Polis bariyerlerini devirerek Galatasaray Meydanı girişine gelen eylemcilere polis müdahale etti. Eylemciler polis tarafından gözaltına alındı.

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mecidiyeköy'de toplanan bir grup daTaksim'e yürümek istedi. Polis grubun yürüyüşüne için vermedi. Gruptaki yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı.

OSMANBEY'E DOĞRU YÜRÜMEK İSTEYEN GRUP DA DURDURULDU

Kurtuluş'tan Osmanbey istikametine yürümek isteyen gruplar da gözaltına alındı. Sabahtan itibaren Şişli'de 40 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Polisin Taksim ve çevresinde önlemleri sürüyor.

İşte o anlardan kareler;

Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı
Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı
Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı
Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı
Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı
Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı
Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe

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