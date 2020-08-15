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Son dakika haberleri: BALIKESİR Yangında ölen kardeşlerden geriye, 'babalar günü videosu' ile 'kınalı fotoğraf' kaldı

Son dakika gündem haberi: Yangında ölen kardeşlerden geriye, 'babalar günü videosu' ile 'kınalı fotoğraf' kaldıÇORUM'un Bayat ilçesindeki yangın faciasında hayatlarını kaybeden kardeşlerden 8 yaşındaki Yusuf İçuz'dan geriye babalar gününde, işi gereği Gebze'de yaşayan babası için çektiği video, 4 yaşındaki Elif İçuz'dan...

15.08.2020 16:13 | Son Güncelleme: 15.08.2020 16:22

Yangında ölen kardeşlerden geriye, 'babalar günü videosu' ile 'kınalı fotoğraf' kaldı
ÇORUM'un Bayat ilçesindeki yangın faciasında hayatlarını kaybeden kardeşlerden 8 yaşındaki Yusuf İçuz'dan geriye babalar gününde, işi gereği Gebze'de yaşayan babası için çektiği video, 4 yaşındaki Elif İçuz'dan da elleri kınalı fotoğraf kaldı. 2 çocuğunu aynı anda toprağa veren baba Gürkan İçuz, kızının ellerindeki kınayı koklayamadığını anlatarak, "Gözümüzden sakınırken, kara toprağa verdık" dedi. Laborant anne Fatma İçuz da yaşadığı acıya rağmen vatandaşları koronavirüse karşı dikkatli olmaları yönünde uyararak, sağlıkçılara destek olunmasını istedi.
Çorum'un Bayat ilçesi Devlet Hastanesi'nde laborant olarak çalışan Fatma İçuz, 11 Ağustos günü, 4 yaşındaki kızı Elif ve 8 yaşındaki oğlu Yusuf'u komşularına bırakıp, işe gitti. Ancak kümeste başlayıp, 3 ahşap evi kül eden yangında 2 kardeş ile Ömer Çetin ve torunları Elif Naz (11) ile Ela Çetin (6) hayatlarını kaybetti.
YUSUF'TAN BABALAR GÜNÜ MESAJI, ELİF'TEN KINALI FOTOĞRAFI KALDI
8 yaşındaki Yusuf İçuz'dan geriye babalar gününde, iş gereği Gebze'de yaşayan babası Gürkan İçuz için cep telefonu kamerasıyla çektiği video, 4 yaşındaki Elif İçuz'dan da olaydan bir gece önce ellerine yakılan kınayla çekilen fotoğrafı kaldı.
'BİZE KIZIMIN KINALARINI KOKLAMAK NASİP OLMADI'
Oğlunun son görüntülerini izleyerek, acısını dindirmeye çalışan baba Gürkan İçuz, "Kızımın bir gece önce, annesi kına yakmış ellerine. En son o akşam telefonla aramıştım; 'Baba, annem kına yakacak' diyordu kızım. Oğlum da 'Baba benim de saçıma yaksın' dedi. 'Ya oğlum, saça kına mı yakılır' dedim. Yakıştırmamıştım. Annesi de sabah erken saatte işe gittiği için komşumuz açmış kızımın kınalarını. 'Kınalı kuzum, kınalı kuzum' diyerek sevmiş, kadıncağız. Kızım, babaanne diye hitap ediyordu ona. 'Babaanne bak kınalarım ne güzel kokuyor' diyerek, koklatmış. Bize koklamak nasip olmadı" dedi.
'KADERDE BU DA VARMIŞ'
İşi gereği Gebze'de yaşadığını ifade eden baba İçuz, "Eşim de çalıştığı için komşumuz çocuklarımıza bakıyordu, sağolsun. Allah rahmet eylesin onun da eşine, torunlarına. Yaşayan bilir bu acıyı. Allah kimseye vermesin. Bizim yuvamız dağıldı, başka yuvalar dağılmasın. Kader de bu da varmış. Gözümüzden sakınırken, kara toprağa vardık" diye konuştu.
ACISINA RAĞMEN VATANDAŞLARI UYARDI
2 evladını, memleketleri Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Ayşebacı Mahallesi'nde toprağa veren acılı anne Fatma İçuz da yaşadığı büyük acıya rağmen tüm sağlıkçıların pandemi sürecinde gösterdiği fedakarlığa dikkat çekerek, "Eve gidince hemen onları parka götürüyordum. Pandemi sürecinde, vaktimizi evde geçirdik. Hiç dışarı çıkmadık, çocuklarımla. Sağlık çalışanları bu süreçte büyük özveriyle görevlerini sürdürüyor. Sağlıkçılar olarak destek istiyoruz. Halk kendini korumadıktan sonra bizi koruyamayız. Herkes kendini korusun. Bu süreci atlatacağız" dedi.

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Son dakika haberleri: BALIKESİR Yangında ölen kardeşlerden geriye, 'babalar günü videosu' ile 'kınalı fotoğraf' kaldı

Kaynak: DHA

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