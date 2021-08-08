Son dakika haberleri! Balıkesir'deki kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi
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Son dakika haberleri! Balıkesir'deki kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi

Son dakika haberleri! Balıkesir'deki kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Balıkesir-Edremit Çevreyolundaki kazada hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşların isimleri belirlendi.

Balıkesir-Edremit Çevreyolundaki kazada hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşların isimleri belirlendi. Cenazelerin büyük çoğunluğu ailelere teslim edildi.

Kazada hayatını kaybeden vatandaşların isimleri şu şekilde belirlendi:

Ahmet Yağlıdere, Hatice Çelikörs, Kamuran Demir, Şennur Tokur, Feruz Demir, Ozan Ahmet Akızılırmak, Akın Duru, Cengiz Umut, Ahmet Işıklar, Nurten Eruçar, Bilge Toker, Nilay Işıklar, Melissa Kızılırmak, Sevim Kızılırmak ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi olarak kayıtlara geçti.

Kazada yaralananların isimleri de, Serenay Erden, Yeşim Demir, Ayşe Kesgin, Keyna Davakuf, Özer Azbayrak, Eray Erden, Cemal Tuna, Ahmet Cengiz Çeliköz, Merve Yağlıdere, Didem Özcan (Taburcu), Ayşegül Kısa (Taburcu), Gülce Naz Öcal (Taburcu), Aynur Yazan (Taburcu), Göknur Duranlar (İstanbul'a sevk), Ece Nur Ergin (İzmit'e sevk) ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi olarak belirlendi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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