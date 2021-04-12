Son dakika haberleri... Balıkesir'de otomobilin su kanalına devrilme anı güvenlik kamerasında

Son dakika haber: Balıkesir'de kontrolden çıkan bir otomobilin su kanalına devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Balıkesir'de kontrolden çıkan bir otomobilin su kanalına devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hilal Merve Arık (32) idaresindeki 10 LN 020 plakalı otomobil, merkez Altıeylül ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde, Ekin Sokak'tan Beyoğlu Cadde'sine çıktı.

Bu sırada kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Otomobilin yaklaşık 2 metrelik kanala düştüğünü gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Yaralı olarak çıkarılan sürücü ile araçtaki Melike Çalışkan (32), Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya