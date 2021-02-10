Son dakika haberleri! Balıkesir'de bir fabrikada kazanın patlaması sonucu 6 işçi yaralandı
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Son dakika haberleri! Balıkesir'de bir fabrikada kazanın patlaması sonucu 6 işçi yaralandı

10.02.2021 11:19 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:22
Son dakika haberleri! Balıkesir'de bir fabrikada kazanın patlaması sonucu 6 işçi yaralandı

Son dakika haberleri: Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bir fabrikada kazanın patlaması sonucu çıkan yangında 6 işçi yaralandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bir fabrikada kazanın patlaması sonucu çıkan yangında 6 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gönen Bandırma kara yolu Taştepe mevkisindeki Bandırma Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren metal döküm fabrikasının ark kazanında yaşanan teknik arıza sebebiyle patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle fabrikada yangın çıktı, olay yerinde bulunan 6 işçi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gönen Grup Amirliği itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yaralanan D.Ş, (25) Ü.K.T, (40)- A.D, (22) T.D, (37) E.Ö, (28) ve T.K'yi (29) adlı işçiler 112 Acil Servis ekiplerince Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, ekiplerin bölgedeki incelemesi devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Tandoğan

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