Bali'de maske takmayanlara şınav çekme cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bali'de maske takmayanlara şınav çekme cezası

20.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:50
Bali'de maske takmayanlara şınav çekme cezası

Endonezya'nın Bali Adası'nda polis, yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal edenlere şınav çekme cezası veriyor.

ABC Avustralya'da yer alan habere göre, Badung Kamu Düzeni Ajansı Başkanı Gusti Agung Kerta Suryanegara, yaptığı açıklamada, Bali'de bazı yabancı turistlerin maskelerini doğru düzgün takmadığını belirterek bazı iş yerlerinin de sağlık protokollerine uymadığını kaydetti. Suryanegara, plajda yürüyenlerin, restoranlarda oturanların ya da motosiklet kullananların çoğunun maske takmadığını söyledi. Maske takmayanları cezalandırdıklarını ifade eden Suryanegara, güvenlik güçlerinin kurallara uymayanlara "şınav çekme" cezası verdiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Nikol Paşinyan Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Oğuzhan Koç Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Fatih Terim Gökhan Gönül Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Ankara Hastane Joe Biden Beyaz Saray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bali'de maske takmayanlara şınav çekme cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 16:50:50. #1.15#
title