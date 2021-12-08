Son dakika haber: Bakan Soylu: "Türkiye dört bir yanda terörle mücadele ediyor, bir tek cümle sarf etmediniz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İyi Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu'nun iddialarına ilişkin, "Bana ahlaklı siyasetten bahsettiniz. Türkiye dört bir yanında terörle mücadele ediyor. Bir tek cümle sarf etmediniz. Belediyelerde bürokratları tehdit ettiğimi söylüyorsunuz. Ama HDP'nin, CHP'nin, PKK'nın şehir yapılanması olduğu belediyelerde payandalık yaptığınızı ahlaklı siyaset ile bağdaştırmıyorsunuz" dedi.

2022 bütçe görüşmeleri İçişleri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri ile devam ediyor. Bakan Soylu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu'nun kendisine ilişkin, kirli ve karanlık ilişkilerin ağının içinde olduğu iddialarına cevap verdi. Bakan Soylu şöyle konuştu:

"Hak savunmak, iftiraya karşı direnç göstermek yalana karşı savaşmak bir insanın en onurlu hakkıdır. Bu hak bakan olduğu için kişiye verilmez, bu hak suç örgütlerinin yapmış olduğumuz mücadelede onların kolunu büktüğümüz, sırtını yere vurduğumuz için onların her biriyle ilgili büyük bir mücadeleyle içinde olduğumuz için karşı karşıya kaldığımız bu iftirada bu hak bize insan olduğumuz için verilir. Bana ahlaklı siyasetten bahsettiniz. Türkiye dört bir yanında terörle mücadele ediyor. Bir tek cümle sarf etmediniz. Belediyelerde bürokratları tehdit ettiğimi söylüyorsunuz. Ama HDP'nin, CHP'nin, PKK'nın şehir yapılanması olduğu belediyelerde payandalık yaptığınızı ahlaklı siyasetle bağdaştırmıyorsunuz."

Dervişoğlu, İYİ Parti ile HDP belediyelerine ilişkin sözlerine, "Siz her geldiğinizde ben HDP ile ilgili kelam etmek zorunda değilim. Bizim için siz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oldukça İYİ Parti sıralarında nöbet tutmak bizim için şereftir" ifadelerini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Belediyelere atanan kayyumlarla ilgili konuştu. Beştaş ile Soylu arasında tartışma yaşandı.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet