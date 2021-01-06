Son dakika haberleri! Bakan Selçuk'tan 'LGS' açıklaması
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Son dakika haberleri! Bakan Selçuk'tan 'LGS' açıklaması

06.01.2021 11:37 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:40
Son dakika haberleri! Bakan Selçuk'tan 'LGS' açıklaması

Bir son dakika haberine göre MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak öğrenciler için ocak ayı örnek soru kitapçığının yayımlandığını duyurdu.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak öğrenciler için ocak ayı örnek soru kitapçığının yayımlandığını duyurdu.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "2021 LGS kapsamındaki merkezi sınava hazırlanan öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Ocak ayı örnek soru kitapçıklarımıza buradan (http://bit.ly/3pQiVO4) ulaşabilirsiniz. Ayrıca, hafta sonu TRT EBA Ortaokul'da sınav özel yayınlarımıza bekliyoruz" dedi.Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, LGS için 2018-2019 öğretim yılından beri her ay örnek soru paketlerinin yayımlandığı hatırlatılırken, Ocak ayı örnek sorularının sınava girecek öğrencilerin kullanımına sunulduğu belirtildi. Ocak ayı örnek sorularında Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri alanlarından 10'ar, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İngilizce alanlarından 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer aldı. 2020-2021 eğitim öğretim yılındaki ilk örnek soru paketi, 2 Aralık 2020 itibarıyla 8'inci sınıf öğrencilerinin kullanımına sunulmuştu. Bakanlıktan LGS için bugüne kadar paylaşılan örnek soruların adedi sözel bölümde 480, sayısal bölümde ise 400 olmak üzere toplam 880'e ulaştı. Örnek soruların, 6 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek LGS'ye yönelik olarak öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanmaya devam edeceği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

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