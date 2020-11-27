Bakan Selçuk'tan Dünya İkincisi MEBİM'E kutlama: - "Dünya ikinciliği tesadüfen olabilecek birşey değil. işini, insanlara yardım etme hassasiyetiyle...

Bakan Selçuk'tan Dünya İkincisi MEBİM'E kutlama: "Dünya ikinciliği tesadüfen olabilecek birşey değil. işini, insanlara yardım etme hassasiyetiyle yapan tüm arkadaşlarım büyük bir alkışı hak ediyor" Contact Center World (Dünya Çağrı Merkezi) tarafından gerçekleştirilen Contact Center World...

Bakan Selçuk'tan Dünya İkincisi MEBİM'E kutlama:

"Dünya ikinciliği tesadüfen olabilecek birşey değil. işini, insanlara yardım etme hassasiyetiyle yapan tüm arkadaşlarım büyük bir alkışı hak ediyor"

ANKARA - Contact Center World (Dünya Çağrı Merkezi) tarafından gerçekleştirilen Contact Center World Awards 2020 EMEA ödülleri kapsamında, 50'den fazla ülke ve 1500 çağrı merkezi arasından "En İyi İletişim Merkezi" kategorisinde dünya ikincisi olan Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi ekibi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile video konferans aracılığıyla yapılan toplantıda buluştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu ile birlikte "ihbar ve şikayet hattı" algısının dönüştürülmesinin ardından çözüm odaklı iletişim merkezi olma hedefiyle yapay zeka altyapısına sahip sanal asistanlarla güçlendirilen, salgın sürecinde psikososyal destek hizmeti de dahil olmak üzere uzaktan eğitime ilişkin her türlü desteği sunan Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi MEBİM'in dünya ikinciliğini kutlamak üzere çağrı merkezi yöneticileri, takım liderleri ve vatandaş temsilcileriyle çevrim içi ortamda bir araya geldi.

Ankara'dan çağrı merkezinin bulunduğu Van Erciş'e selamlarını ileten Bakan Selçuk, MEBİM'e Contact Center World Awards 2020 EMEA kapsamında kazandıkları 'Dünyanın en başarılı ikinci çağrı merkezi' ödülü nedeniyle tebriklerini iletti.

Harika bir ekibin başarısının bu ödülle taçlandığını belirten Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya ikinciliği tesadüfen olabilecek bir şey değil. Yaptığınız iş sadece teknik bir konu olamaz. Sizler sevginizi, şefkatinizi esirgemeden, insanlara yardımcı olmanın hassasiyetini sonuna kadar taşıyan bir bakış açısıyla görevinizi yapıyorsunuz. Aldığınız ödülle çok güzel bir haber verdiniz. Tüm arkadaşlarım çok büyük bir alkışı hak ediyor.

Sahada işi yapan sizlersiniz. Vatandaşımız sizi aradığında Milli Eğitim Bakanlığı ile ilişki kuruyor. Her iş çözümlenemeyebilir ama telefonu kapattıklarında 'Benim derdimle ilgilendiler. Allah razı olsun, ellerinden geleni yaptılar.' diyerek memnuniyet duymaları en önemli hedefimiz. Daha iyisi için de hep beraber gayret edeceğiz. Sizin daha mutlu ve verimli çalışabilmeniz için katkı sağlayacağız. "

Daha sonra "Sizin işiniz insanları dinlemek ama bugün biz sizi dinlemek istiyoruz" diyen Selçuk, sözü MEBİM personeline bıraktı.

Birim Yöneticisi Sevda Turan Şahin, MEBİM'in daha önce sadece bir ihbar ve şikayet hattı olarak algılandığını ama artık psikososyal destek, uygulanabilir her türlü önerinin hayata geçirilmesi için irtibat sağlamak gibi hizmetlerle önemli bir imaj değişikliği yaşandığını belirtti. Şahin, "Bugüne kadar 3 milyonun üzerinde vatandaşımıza hizmet verdik. MEBİM'in artık kamunun en önemli bilgi hattı olduğunu gözlemledik." dedi.

MEBİM Hakkında Bilgi

Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM), 2011 yılında Van'da yaşanan depremin ardından; sosyal sorumluluk projesi kapsamında depremzedelerin hayata tutunması, engellilere istihdam sağlanması ve Bakanlığımıza vatandaşların 7/24 ulaşabilmesi amacıyla Van Erciş'te Mart 2012'de faaliyete başladı. İletişim merkezimizde 180 kişi görev yapmakta olup bunlardan 50'si engelli, %48'i kadın ve %34'ü de depremzededir.

MEBİM, rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli öğretmenlerimizin desteğiyle yeni tip koronavirüsün öğrenciler, gençler ve aileler üzerinde oluşturduğu kaygı ve travmatik etkileri azaltmak amacıyla vatandaşlarımıza çeşitli hizmetler veriyor.

İletişim merkezimizin görev alanına giren konularda sosyal medyada gündeme gelen vatandaş yorumlarının karşılık bulması amacıyla 2019 yılı Eylül ayından itibaren sosyal medya ekibi oluşturuldu; bu kapsamda şu ana kadar 148 binden fazla vatandaşımızla etkileşime geçildi.

İletişim merkezimizle ilişkili olarak yapay zeka ve makine öğrenmesi temelli MebAsistan uygulaması ile vatandaşlarımızın soruları mesajlaşma yoluyla anlık olarak cevaplanıyor. MebAsistan, detaylı bilgi alınması gereken durumlarda vatandaşlarımızı iletişim merkezimize yönlendiriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi "444 0 632" danışma hattı, Contact Center World (Dünya Çağrı Merkezi) tarafından düzenlenen yarışmada, çağrı merkezleri sektöründe finale kalarak "En İyi İletişim Merkezi" kategorisinde gümüş madalya ile dünya ikincisi oldu.

Eğitimde fırsat adaleti anlayışı doğrultusunda öğrenci, veli, öğretmen ve vatandaşlardan gelen her türlü bilgi edinme, soru, talep, görüş ve öneriler hakkındaki başvuraları etkin ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla hizmet veren MEBİM; Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'dan birçok ülkenin katılımıyla gerçekleşen dünya çapındaki bir yarışmada ikincilik ödülü aldı.

Contact Center World (Dünya Çağrı Merkezi) tarafından gerçekleştirilen Contact Center World Awards 2020 EMEA ödülleri kapsamında finallere katılan 50'den fazla ülke ve çağrı merkezi arasından "En İyi İletişim Merkezi" kategorisinde dünya ikincisi olan MEBİM, pek çok çağrı merkezini geride bıraktı.

Contact Center World organizasyonu, dünya çağrı merkezleri sektöründe, her yıl çeşitli kategorileri kapsayan yarışmalar gerçekleştiriyor ve bu yarışmalar aracılığıyla uluslararası çağrı merkezi endüstrisinin en iyilerini buluşturuyor. İki aşamalı bir süreçte değerlendirilen yarışmanın ilk aşaması Amerika, Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da düzenleniyor.

Finalistlerin seçimi, tüm dünya ülkelerinden seçilmiş olan sektör profesyonellerinden oluşan jüriler tarafından yapılıyor. Değerlendirmeler, hizmetlerin detaylarını içeren soru-cevap formları, Operasyonel KPI'ların ve iletişim merkezlerini özelleştiren detayların yazılı sunumu sonrası titizlikle incelenerek yapılıyor. Tarafsızlık ilkesinin korunması amacıyla tüm katılımcı ülkeler kendi ülkelerinden olmayan jüriler tarafından değerlendirmeye tabi tutuluyor. Dünyada yaşanan COVİD-19 salgını nedeniyle üç kez ertelenen ve 50'den fazla ülkenin katıldığı yarışma, 29 Ekim 2020 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Contact Center World organizasyonunun tüm bölgelerde gerçekleştirdiği yarışmalarda, birincilik ve ikincilik elde eden projeler, dünya finaline doğrudan katılma hakkı kazanmakta.

9-11 Şubat 2021 tarihinde online olarak gerçekleştirilecek Dünya Finallerinde MEBİM ülkemizi ve Milli Eğitim Bakanlığını temsil edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı