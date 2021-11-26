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Son dakika haberleri... Bakan Pakdemirli: "İzmir'de son 19 yıldaki çalışmalarımızı kuş kanadı kalem olsa yazmaya yetmez"

AA / Servet Ülkü - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Deprem Konutları Teslim Töreni İstiklal Marşı'nın okunması İzmir depreminin anlatıldığı filmin gösterimi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören...

İZMİR (AA) - Deprem Konutları Teslim Töreni

İstiklal Marşı'nın okunması

İzmir depreminin anlatıldığı filmin gösterimi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için yapılan konutların hak sahiplerine teslim törenine katıldı.

Son dakika haberleri... Bakan Pakdemirli: İzmir'de son 19 yıldaki çalışmalarımızı kuş kanadı kalem olsa yazmaya yetmez

Son dakika haberleri... Bakan Pakdemirli: İzmir'de son 19 yıldaki çalışmalarımızı kuş kanadı kalem olsa yazmaya yetmez

Son dakika haberleri... Bakan Pakdemirli: İzmir'de son 19 yıldaki çalışmalarımızı kuş kanadı kalem olsa yazmaya yetmez

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AA / Servet Ülkü - Son Dakika Haberleri

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