Son dakika haberleri... Bakan Kurum, 'Saathane Meydanı Projesi'ni inceledi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Saathane Meydanı'nı gezerek Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'den bilgi aldı.

Samsun'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Saathane Meydanı'nı gezerek Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'den bilgi aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ziyaret, temel atma ve toplantı programları için Samsun'a geldi. Ziyaretine AK Parti İl Başkanlığı'ndan başlayan Bakan Kurum burada kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Ziyaret sonrası Büyükşehir Belediyesi'ne yaya olarak geçen Bakan Kurum'a Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve bazı belediye başkanları eşlik etti.

Sokakta karşılaştığı vatandaşlarla selamlaşan Kurum, bir balıkçı tezgahına giderek sohbet de etti. Saathane Meydanı Projesi'nin inşaat alanını gezen Kurum, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'den projedeki son durum ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleşen selamlaşmanın ardından Başkan Demir'in makam odasında görüşmeye devam etti.

Görüşmenin ardından Büyükşehir Belediye Binası'nın ilk katında yer alan Saathane Meydanı Projesi maketi üzerinde projenin sunumu gerçekleştirildi. Saathane Meydanı ve çevresinde yaşanacak dönüşümü yakından inceleyen Bakan Kurum, ziyaretini toplu fotoğraf çekimi ile sonlandırdı.

Bakanı Murat Kurum, Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından Canik ilçesindeki Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temel atma törenine katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı