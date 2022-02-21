Bakan Kurum: "Daha yaşanabilir, daha yeşil, daha güzel bir Türkiye'yi hayal ediyoruz, dünyayı hayal ediyoruz" - Haberler
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Bakan Kurum: "Daha yaşanabilir, daha yeşil, daha güzel bir Türkiye'yi hayal ediyoruz, dünyayı hayal ediyoruz"

AA, Mustafa Tugay Kılıç - Güncel
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması Katılımcıların görüşlerini aktarması ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen İklim Şurası'nın Gençlik Oturumu'nda konuştu.

SELÇUKLU, KONYA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması

Katılımcıların görüşlerini aktarması ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen İklim Şurası'nın Gençlik Oturumu'nda konuştu. (2)

Bakan Kurum: Daha yaşanabilir, daha yeşil, daha güzel bir Türkiye'yi hayal ediyoruz, dünyayı hayal ediyoruz

Bakan Kurum: Daha yaşanabilir, daha yeşil, daha güzel bir Türkiye'yi hayal ediyoruz, dünyayı hayal ediyoruz

Bakan Kurum: Daha yaşanabilir, daha yeşil, daha güzel bir Türkiye'yi hayal ediyoruz, dünyayı hayal ediyoruz

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Güncel

Murat Kurum, Selçuklu, gençlik, Kongre, Güncel, Haberler

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