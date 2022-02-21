Bakan Kurum: "Daha yaşanabilir, daha yeşil, daha güzel bir Türkiye'yi hayal ediyoruz, dünyayı hayal ediyoruz"
AA, Mustafa Tugay Kılıç - Güncel
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması Katılımcıların görüşlerini aktarması ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen İklim Şurası'nın Gençlik Oturumu'nda konuştu.
SELÇUKLU, KONYA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması
Katılımcıların görüşlerini aktarması ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen İklim Şurası'nın Gençlik Oturumu'nda konuştu. (2)