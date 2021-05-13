Son dakika haberleri... Bakan Kurum, çeşitli ziyaretlerde bulundu

Son dakika gündem haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da Bakan Kurum'un Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve beraberindekilerle bayramlaşması Bakan Kurum ve beraberindekilerin kentsel dönüşüm alanına gelişleri Bakan Kurum'un Konya Üçler Mezarlığı'nda amcasının mezarını ziyaret...