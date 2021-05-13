Son dakika haberleri... Bakan Kurum, çeşitli ziyaretlerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Bakan Kurum, çeşitli ziyaretlerde bulundu

Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da Bakan Kurum'un Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve beraberindekilerle bayramlaşması Bakan Kurum ve beraberindekilerin kentsel dönüşüm alanına gelişleri Bakan Kurum'un Konya Üçler Mezarlığı'nda amcasının mezarını ziyaret...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da

Bakan Kurum'un Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve beraberindekilerle bayramlaşması

Bakan Kurum ve beraberindekilerin kentsel dönüşüm alanına gelişleri

Bakan Kurum'un Konya Üçler Mezarlığı'nda amcasının mezarını ziyaret etmesi KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ramazan Bayramı namazını Konya'daki tarihi Kapu Camisi'nde kıldı. Bakan Kurum, bayram namazının ardından çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Kurum, daha sonra Konya Üçler Mezarlığına giderek amcası Mehmet Ali Kurum'un mezarını ziyaret etti. Ardından Tahir Bütükkörükcü ve Hacı Veyissade Efendilerin kabirlerini ziyaret etti.

Son dakika haberleri... Bakan Kurum, çeşitli ziyaretlerde bulundu
Son dakika haberleri... Bakan Kurum, çeşitli ziyaretlerde bulundu
Son dakika haberleri... Bakan Kurum, çeşitli ziyaretlerde bulundu
Son dakika haberleri... Bakan Kurum, çeşitli ziyaretlerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Hakan Sabancı Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Abdullah Avcı Mete Kalkavan Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Bakan Kurum, çeşitli ziyaretlerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 09:38:51. #1.14#

title