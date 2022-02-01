Son dakika haberleri! Bakan Koca'nın vefat eden babaannesi son yolculuğuna uğurlandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Bakan Koca'nın vefat eden babaannesi son yolculuğuna uğurlandı

KONYA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vefat eden babaannesi Konya'nın Kulu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın babaannesi Fatma Koca dün 86 yaşında hayatını kaybetti. Bakan Koca babaannesinin cenaze namazına katılmak üzere Kulu ilçesine bağlı Ömeranlı Mahallesine geldi. Bakan Koca, vatandaşlarla selamlaşırken, babası Hasan Koca ile sarıldı. Fatma Koca için Ömeranlı Mahallesi Merkez Camisinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Bakan Fahrettin Koca, yakınları, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekilleri Abdullah Ağralı, Ahmet Sorgun ile Orhan Erdem, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Kulu İlçe Belediye Başkanı Murat Ünver, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından Fatma Koca'nın cenazesi mahalle mezarlığında dualarla defnedildi.