Son dakika haberleri! Bakan Koca: "Aşı olma oranının düşük olduğu illerde vaka sayıları artmaya başladı"
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Son dakika haberleri! Bakan Koca: "Aşı olma oranının düşük olduğu illerde vaka sayıları artmaya başladı"

Son dakika haberleri! Bakan Koca: 'Aşı olma oranının düşük olduğu illerde vaka sayıları artmaya başladı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı olma oranının düşük olduğu illerde vaka sayıları artmaya başladı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı olma oranının düşük olduğu illerde vaka sayıları artmaya başladı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşı olma oranının düşük olduğu illerde vaka sayıları artmaya başladı. Hayat ilelebet sıkı tedbirle, hastalık bana bulaştı bulaşacak endişesiyle sürmez. Randevu alıp aşımızı olalım" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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