Son dakika haberleri: Bakan Gül: Yargının, yargısız infazını asla kabul etmiyoruz (2)

BAKAN GÜL, ADLİYELERİ ZİYARET ETTİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bursa Adliyesi'ni ziyaret ederek, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen'den bilgi aldı. Personelle de bir süre sohbet eden Bakan Gül, daha sonra Bursa Bölge Adliyesi'ne geldi. Burada, yemekhanede sıraya girip yemeğini alan Bakan Gül, personelle birlikte yemek yedi. Bakan Gül, daha sonra yaptığı konuşmada, sözleşmeli personellerin kadroya geçişi için çalıştıklarını söyledi.

Personellerin taleplerini dinlediğini belirten Bakan Gül, "Daha iyi ne yapabiliriz diye bunun takipçisi olacağız. Uygulamada yaşanan aksaklık varsa bunun takipçisi olacağız. Temel amacımız, vatandaş bu adliyenin kapısından girdiğinde bizim sizden tek isteğimiz var. O da, 'bana adil bir şekilde davranıldı' diyerek, bu kapıdan çıkması. O yüzden adliyeye girildiğinde vatandaşla, vatandaşın temsilcisi avukatla olan diyaloglar çok önemli. Şunu söylemek isterim ki, anneniz ve babanızın adliyeye yolu düştüğünde nasıl davranılmasını isterseniz, her gelen kişiye anneniz, babanız, kardeşinizmiş gibi davranın. Öyle davrandıkça vatandaşın bu anlamda adalete güveni artar. Hepinize bu uğurda ayrı ayrı başarılar diliyorum. Biz personelimizi, bu anlamda mali ve fiziki çalışma koşullarıyla ilgili sürekli gündemin başköşesinde tutacağız" diye konuştu.