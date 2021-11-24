Son dakika haberleri | BAKAN BİLGİN, AFYONKARAHİSAR'DA CENAZE TÖRENİNE KATILDI - Haberler
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Son dakika haberleri | BAKAN BİLGİN, AFYONKARAHİSAR'DA CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, özel kalem müdürü Ali Osman Akalan'ın babası emekli öğretmen Sezai Akalan'ın cenaze törenine katıldı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, özel kalem müdürü Ali Osman Akalan'ın babası emekli öğretmen Sezai Akalan'ın cenaze törenine katıldı.

Sezai Akalan'ın cenaze namazı, öğle vakti Ulu Camii'nde kılındı. Törene katılan Bakan Vedat Bilgin, özel kalem müdürü Ali Osman Akalan ile ailesine başsağlığı diledi. Cenaze törenine; Akalan'ın yakınları, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Burdur Valisi Ali Arslantaş, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Dinar Kaymakam Vekili Ali Ekber Ateş, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, siyasi parti ilçe başkanları da katıldı. Sezai Akalan'ın cenazesi, törenin ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.

Son dakika haberleri | BAKAN BİLGİN, AFYONKARAHİSAR'DA CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Son dakika haberleri | BAKAN BİLGİN, AFYONKARAHİSAR'DA CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Son dakika haberleri | BAKAN BİLGİN, AFYONKARAHİSAR'DA CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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