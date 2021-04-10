Son dakika haberleri | Bakan Akar, Chatham House tarafından düzenlenen video konferans oturumuna katıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Londra'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Chatham House tarafından video konferans şeklinde gerçekleştirilen "Savunma ve Güvenlik: Türkiye'nin Stratejik Perspektifi" konulu oturuma katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Londra'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Chatham House tarafından video konferans şeklinde gerçekleştirilen "Savunma ve Güvenlik: Türkiye'nin Stratejik Perspektifi" konulu oturuma katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar katıldığı oturumda, başta bölgesel savunma/güvenlik konuları olmak üzere terörle mücadele, icra edilen operasyonlar, askeri eğitim, yardım, danışmanlık görevleri, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki gelişmeler, NATO, AB, FETÖ ile mücadele konularında değerlendirmelerde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı