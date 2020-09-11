Son dakika haberleri... Bahşiş alabilmek için ölümü göze alan çocukları gelin arabası böyle sürükledi
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Son dakika haberleri... Bahşiş alabilmek için ölümü göze alan çocukları gelin arabası böyle sürükledi

Son dakika haberlerine göre Bahşiş alabilmek için ölümü göze alan çocukları gelin arabası böyle sürükledi Sivas'ta bahşiş alabilmek için ölümü göze alan iki çocuğu gelin arabasının sürüklediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

11.09.2020 16:39 | Son Güncelleme: 11.09.2020 16:56

Bahşiş alabilmek için ölümü göze alan çocukları gelin arabası böyle sürükledi

SİVAS - Sivas'ta bahşiş alabilmek için ölümü göze alan iki çocuğu gelin arabasının sürüklediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Hayri Sığırcı Caddesi Sivas Lisesi kavşağında bulunan ışıklarda meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen gelin arabasını fark eden iki çocuk, bahşiş alabilmek için aracın önünü kesti. Gelin arabasından bahşiş alamayan çocuklar, araç şoförü ile inatlaşarak aracın ilerlemesine izin vermedi. Araç şoförüyse, otomobili çocuklarla birlikte hareket ettirdi. Yaklaşık 20 metre gelin arabasıyla sürüklenen çocuklar, bir süre sonra bahşişten vazgeçerek aracın gitmesine izin verdi. Çocukların yaşattığı tehlikeyse Ahmet Kavak isimli genç tarafından görüntülendi.

"Yaptıkları şaşırttı beni"

Çocukların bahşiş uğruna yaptıkları karşısında şaşkınlık yaşadığını belirten Ahmet Kavak, "Bugün burada bir olayla karşılaştık, çocuklar gelin arabasının önünü kesiyordu. Önce şaşırdım, sonra videoya çektim. Çok kötü bir durum. Gelin ve damadın en mutlu günü en acı günü olabilirdi. Böyle olmaması lazım aslında. Küçücük çocuklardı, yaptıkları şaşırttı beni. Çocuk araba hareket etmesine rağmen asılmaya devam etti. Neredeyse arabanın altına yatacaktı. Çok acı bir durum" dedi.

Cadde üzerinde esnaflık yapan Kürşat Ahmet Bozkurt ise, çocukların gelin arabasından bahşiş almak için çoklukla bu yöntemi kullandıklarını belirterek, yetkililerin bu soruna çözüm bulmasını istedi.

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Son dakika haberleri... Bahşiş alabilmek için ölümü göze alan çocukları gelin arabası böyle sürükledi

Kaynak: İHA

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