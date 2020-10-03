Öndeki araca çarpan motosikletlilerin havaya fırlayarak ölümden döndüğü anlar anbean kameraya yansıdı

İstanbul'da seyir halindeki bir motosiklet, yavaşlayan trafik nedeniyle öndeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin üzerindeki 2 kişi havaya savrulurken, arkadan gelen sürücülerin kazayı fark edip araçlarını durdurmasıyla yerdeki 2 motosikletli ölümden döndü. Kaza anları çarptıkları aracın kamerasına anbean yansıdı.

25 Eylül akşamı saat 23.25'te yaşanan kazada motosiklet sürücüsü ölümden döndü. Adları bilinmeyen iki kişinin üzerinde olduğu motosiklet, trafiğin yavaşlamasıyla duran araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletteki iki kişi, havaya uçarak yola düştü.

AZ DAHA ARAÇLARIN ALTINDA KALIYORLARDI

Arkadan gelen sürücüler, kazayı fark ederek bir anda araçlarını durdurabildi. Kazada şans eseri yara almadan kurtularak ayağa kalkan kasklı iki kişi, bu sefer araçların durmasıyla ölümden döndü.

KAZA, ÇARPTIKLARI ARACIN KAMERASINA ANBEAN YANSIDI

Kaza anları çarptıkları aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yolda seyir halindeki motosikletin, yavaşlayan trafik nedeniyle duran araca çarptığı, motosiklet savrulurken üzerindeki iki kişinin havaya uçarak yere düştükleri görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı