Son dakika... Bağcılar'da otoyola giren yaya hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Bağcılar'da otoyola giren yaya hayatını kaybetti

AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Bağcılar'da TEM Otoyolu'ndan karşıya geçmeye çalışan yaya, bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da Tem Otoyolu'ndan karşıya geçmeye çalışan yaya, bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halindeki 34 GJ 1315 plakalı araç, Aksaray bağlantı yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybeden erkek kişinin üzerinden kimlik belgesi çıkmadı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik tek şeritten sağlanırken, araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Son dakika... Bağcılar'da otoyola giren yaya hayatını kaybetti

Son dakika... Bağcılar'da otoyola giren yaya hayatını kaybetti

Son dakika... Bağcılar'da otoyola giren yaya hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Ankara-Sivas hızlı tren hattı) En kısa sürede açıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ankara-Sivas hızlı tren hattı) En kısa sürede açıyoruz.

AA / Taha Erham Keleş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title