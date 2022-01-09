Son dakika... Bağcılar'da otoyola giren yaya hayatını kaybetti
AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Bağcılar'da TEM Otoyolu'ndan karşıya geçmeye çalışan yaya, bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da Tem Otoyolu'ndan karşıya geçmeye çalışan yaya, bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halindeki 34 GJ 1315 plakalı araç, Aksaray bağlantı yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye çarptı.
Olay yerinde hayatını kaybeden erkek kişinin üzerinden kimlik belgesi çıkmadı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik tek şeritten sağlanırken, araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.