Son dakika haberleri! BAĞCILAR'DA EV ARKADAŞINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRÜP KAÇTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! BAĞCILAR'DA EV ARKADAŞINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRÜP KAÇTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre BAĞCILAR'da Gürcistan uyruklu iki ev arkadaşı arasından bıçaklı kavga çıktı.

BAĞCILAR'da Gürcistan uyruklu iki ev arkadaşı arasından bıçaklı kavga çıktı. Kavgada arkadaşlardan biri bıçaklanarak öldürülürken, polis kaçan şüpheliyi yakalamaya çalışıyor.

Olay, saat 03.00 sıralarında, Demirkapı Mahallesi 1698 Sokak'ta bulunan iki katlı binada meydana geldi. İddiaya göre; binanın ikinci katında yaşayan Gürcistan uyruklu Georgi Shirulize ile vatandaşı olan arkadaşı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine alkollü olduğu öğrenilen arkadaşı, Georgi Shirulize'yi bıçakla yaraladı. Şüpheli olayın ardından evden hızla kaçtı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, Gürcistan uyruklu Georgi Shirulize'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise sokak üzerine güvenlik önlemi aldı. Polis, olay yeri incelemesinin ardından adı açıklanmayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri! BAĞCILAR'DA EV ARKADAŞINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRÜP KAÇTI

Son dakika haberleri! BAĞCILAR'DA EV ARKADAŞINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRÜP KAÇTI

Son dakika haberleri! BAĞCILAR'DA EV ARKADAŞINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRÜP KAÇTI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Gürcistan, Polis, kavga, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title