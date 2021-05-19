Bağcılar'da çarptığı çocuğu aracıyla hastaneye yetiştirdi
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Bağcılar'da çarptığı çocuğu aracıyla hastaneye yetiştirdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bağcılar'da yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan çocuğa, hafif ticari araç çarptı.

Bağcılar'da yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan çocuğa, hafif ticari araç çarptı. Sürücü yaralı çocuğu alıp, ailesiyle birlikte hastaneye götürdü.

Kaza, 17 Mayıs Pazartesi akşamı, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatte Bağcılar Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Boş arazide mangal yakan ailenin 6 yaşındaki çocuğu, koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Ancak seyir halindeki hafif ticari araç, çocuğa çarptı. Çocuk

metrelerce sürüklenirken, aile hemen kaza yerine koştu. Sürücü, bir yakını tarafından kucağa alınan çocuğu aracıyla Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne götürdü. Aile üyelerinin de eşlik ettiği çocuk daha sonta Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne sevk edildi.   "Hem ailelerin hem şoförlerin dikkatli olması lazım"

Kazanın meydana geldiği sokakta dükkanı olan esnaf Mehmet Emin Bişkin, "Çocuk koşarak boş araziden bu tarafa geçiyor. O sırada yukarıdan gelen araç fark etmiyor, çocuğa vuruyor. Çocuğun omzu kırık, kaburgalarında kırık var, yoğun bakımda diyorlar. Hem ailelerin hem şoförlerin dikkatli olması lazım" dedi.


- İstanbul
Bağcılar'da çarptığı çocuğu aracıyla hastaneye yetiştirdi
Bağcılar'da çarptığı çocuğu aracıyla hastaneye yetiştirdi
Bağcılar'da çarptığı çocuğu aracıyla hastaneye yetiştirdi
Bağcılar'da çarptığı çocuğu aracıyla hastaneye yetiştirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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