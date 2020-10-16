Son dakika haberleri: Bağcılar'da Bangladeşli öğrenciyi alıkoyup fidye isteyen şüpheliler yakalandı.. Operasyon anı kamerada
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Son dakika haberleri: Bağcılar'da Bangladeşli öğrenciyi alıkoyup fidye isteyen şüpheliler yakalandı.. Operasyon anı kamerada

16.10.2020 14:38 | Son Güncelleme: 16.10.2020 14:43
Son dakika haberleri: Bağcılar'da Bangladeşli öğrenciyi alıkoyup fidye isteyen şüpheliler yakalandı.. Operasyon anı kamerada

Son dakika haber... BAĞCILAR'da Bangladeş uyruklu 24 yaşındaki öğrenci Muhammed Rahman'ı sosyal medya üzerinden tanışarak fidye amacıyla alıkoydukları ve işkence yaptıkları iddiasıyla aranan3 kişi polisin operasyonuyla yakalandı.

BAĞCILAR'da  Bangladeş uyruklu  24 yaşındaki öğrenci  Muhammed Rahman'ı sosyal medya üzerinden tanışarak fidye amacıyla alıkoydukları ve işkence yaptıkları iddiasıyla aranan3 kişi polisin operasyonuyla yakalandı.  Öğrenciye  bir hafta işkence ettikleri, ailesinden fidye istedikleri öğrenilen şüpheliler tutuklandı.  Muhammed Rahman'nın, şüphelilerden biri tarafından belediye otobüsüne bindirilerek serbest bırakıldığı anlar ile şüphelilere yapılan operasyon kameralara yansıdı.

Sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kadın tarafından 27 Eylül tarihinde Bağcılar'da bir eve davet edilen Bangladeş uyruklu 24 yaşındaki Muhammed Rahman 3 şüpheli tarafından alıkoyuldu. İddiaya göre, şüpheliler eve gelen Muhammed Rahman'ı bağlayarak 1 hafta boyunca işkence etti.  Şüpheliler sosyal medya üzerinden Muhammed Rahman'nın Bangladeş'teki ailesine ulaşarak 20 bin euro fidye istedi. Ailenin, banka hesabından 1000  euro yatırmasının ardından parayı alan şüpheliler, Muhammed Rahman'ı telefonunu gasp ederek 3 Ekim tarihinde evden çıktı ve onu  bir belediye otobüsüne bindirerek serbest bıraktı. Muhammed Rahman'nın polise ihbarda bulunmasının ardından ekipler harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlatarak güvenlik kameralarını inceledi. Polis, incelediği görüntülerden şüphelilerin adresini tespit etti. Şüpheliler Bağcılar'da 10 Ekim tarihinde adreslerine düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Eyüp Y.(46), Eren G.(19) ve Seyit A.'nın (18) çeşitli suçlardan poliste kaydı olduğu belirtildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüphelilerden birinin, alıkoydukları Muhammed Rahman'ı serbest bırakarak belediye otobüsüne bindirmesi, şüphelilerin adreslerine polisin yaptığı operasyon  kameralara yansıdı.


- İstanbul
Son dakika haberleri: Bağcılar'da Bangladeşli öğrenciyi alıkoyup fidye isteyen şüpheliler yakalandı.. Operasyon anı kamerada
Son dakika haberleri: Bağcılar'da Bangladeşli öğrenciyi alıkoyup fidye isteyen şüpheliler yakalandı.. Operasyon anı kamerada
Son dakika haberleri: Bağcılar'da Bangladeşli öğrenciyi alıkoyup fidye isteyen şüpheliler yakalandı.. Operasyon anı kamerada
Son dakika haberleri: Bağcılar'da Bangladeşli öğrenciyi alıkoyup fidye isteyen şüpheliler yakalandı.. Operasyon anı kamerada
Son dakika haberleri: Bağcılar'da Bangladeşli öğrenciyi alıkoyup fidye isteyen şüpheliler yakalandı.. Operasyon anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buse Pehlivan

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