Son dakika haberleri! Babasının kullandığı traktörün altında kalan 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
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Son dakika haberleri! Babasının kullandığı traktörün altında kalan 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Son dakika haberleri! Babasının kullandığı traktörün altında kalan 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Malatya'nın Darende ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

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Malatya'nın Darende ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Emin P, Aşağıulupınar Mahallesi'nde babası Bayram P'nin kayısı bahçesinde kullandığı traktörden düştü.

Geri manevra yapan traktörün altında kalan çocuk, ailesi ve çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.

112 Acil Servis ekibince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahalenin ardından hava ambulansıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen

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