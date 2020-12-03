Baba ve 2 oğlu, 10 gün içerisinde koronavirüsten hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Baba ve 2 oğlu, 10 gün içerisinde koronavirüsten hayatını kaybetti

03.12.2020 16:00 | Son Güncelleme: 03.12.2020 16:25

Bartın'da, 10 gün içerisinde Alim Yücetaş (76) ile oğulları Mustafa Yücetaş (56) ve Muhammet Yücetaş (50) koronavirüs nedeniyle yaşamlarını yitirdi.

Bartın'da, 10 gün içerisinde Alim Yücetaş (76) ile oğulları Mustafa Yücetaş (56) ve Muhammet Yücetaş (50) koronavirüs nedeniyle yaşamlarını yitirdi. Muhammet Yücetaş'ın oğlu maden işçisi Emre Yücetaş (20), "Bu virüs herkese bulaşabilir. Bugün bize yarın size olabiliyor. Herkesin dikkatli olmasını istiyorum" dedi.

YAN YANA DEFNEDİLDİLER

Bartın'ın Yanaz köyünde yaşayan Alim Yücetaş 11 Kasım tarihinde rahatsızlanarak, Bartın Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Alim Yücetaş, 23 Kasım günü yaşamını yitirerek köydeki mezarlıkta toprağa verildi. Almanya'da yaşayan oğlu Mustafa Yücetaş da Almanya'da koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Mustafa Yücetaş, önceki gün babasının yanında toprağa verildi. Babası Ali Yücetaş ile birlikte yaşayan Muhammet Yücetaş ise koronavirüs nedeniyle 12 Kasım günü hastanede tedaviye alındı. Muhammet Yücetaş da bugün sabah saatlerinde yaşam savaşını kaybetti. Muhammet Yücetaş, ağabeyi ve babasının yanına defnedildi.

EMRE YÜCETAŞ: DİKKATLİ OLUN

Muhammet Yücetaş'ın oğlu maden işçisi Emre Yücetaş (20), "Önce dedemi sonra amcamı şimdi de babamı kaybettim. Herkes dikkatli olsun. Tabi biz bu pandemi başından beri çok dikkatli davranıyorduk. Ama şimdi anladık ki daha dikkatli olmamız gerekiyormuş, bu virüs herkese bulaşabilir. Bugün bize yarın size olabiliyor. Herkesin dikkatli olmasını istiyorum" dedi.

Baba ve 2 oğlu, 10 gün içerisinde koronavirüsten hayatını kaybetti
Baba ve 2 oğlu, 10 gün içerisinde koronavirüsten hayatını kaybetti
Baba ve 2 oğlu, 10 gün içerisinde koronavirüsten hayatını kaybetti
Baba ve 2 oğlu, 10 gün içerisinde koronavirüsten hayatını kaybetti
Baba ve 2 oğlu, 10 gün içerisinde koronavirüsten hayatını kaybetti
Baba ve 2 oğlu, 10 gün içerisinde koronavirüsten hayatını kaybetti
Baba ve 2 oğlu, 10 gün içerisinde koronavirüsten hayatını kaybetti
Baba ve 2 oğlu, 10 gün içerisinde koronavirüsten hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

İlgili Haberler

Son dakika... Bakan Koca: '(Grip aşısı) Birkaç gün içerisinde daha da genişleteceğiz, 75 yaş ve üzerine uygulanmasını ilave ettik'
Son dakika... Bakan Koca: "(Grip aşısı) Birkaç gün içerisinde daha da genişleteceğiz, 75 yaş ve üzerine uygulanmasını ilave ettik"
Uzmanından sağlıklı ve kalıcı zayıflamanın püf noktaları; 10 ayda 60 kilo vermek mümkün
Uzmanından sağlıklı ve kalıcı zayıflamanın püf noktaları; 10 ayda 60 kilo vermek mümkün
25 Kasım Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı mı? 25 Kasım Çarşamba günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?
25 Kasım Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı mı? 25 Kasım Çarşamba günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Bülent Arınç Osman Kavala Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enes Batur Acun Ilıcalı Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ocak İzmir Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Baba ve 2 oğlu, 10 gün içerisinde koronavirüsten hayatını kaybetti - Bartın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 16:25:07. #1.15#
title