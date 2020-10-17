Azerbaycan ordusu, tam 27 yıl sonra Fuzuli kentini işgalden kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında Fuzuli kentinin ve 7 köyün tam 27 yıl sonra işgalden kurtarıldığını duyurdu.

Ermenistan'ın Gence kentini kana bulayıp 13 sivilin öldürmesi sonrası halka seslenen Aliyev, Fuzuli kent merkezi ile Koçahmetli, Çimen, Cuvarlı, Pirahmetli, Musabeyli, Işıklı ve Dedeli köylerinin Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Azerbaycan ordusu topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda daha önce de Fuzuli'nin bazı köylerini Ermenistan güçlerinden temizlemişti.

BİNDEN FAZLA ŞEHİT VERİLMİŞTİ

Fuzuli ilinin kent merkezi ve köylerinin çoğu, 1993'te Ermenistan ordusunca işgal edilmişti. Arazisi 1386 kilometre kare olan Fuzuli'de işgalden önce 144 bin Azerbaycanlı yaşıyordu. Fuzuli ilinin Ermenistan güçlerine karşı 1990'lı yıllarda 1100'den fazla şehit verdiği biliniyor. Ermenistan güçlerinin saldırılarında yaklaşık 1500 Fuzulili yaralanmış, 155 çocuk anne ve babasını kaybetmişti. Kent merkezi, 1 kasaba ve 75 köyden oluşan Fuzuli ilinin sadece 20 köyü işgal edilmemişti.

"O KENTLERE HAYAT VERECEĞİZ"

Aliyev açıklamasında, "Füzuli kentiyle birlikte Goçehmedli, Çimen Cuvarlı, Musabeyli, İşıklı ve Dedeli köyleri de 27 sene sonra Ermenistan işgalcilerinden kurtarıldı. Biz bütün kentleri yeniden kuracağız. O kentlere hayat vereceğiz. Bugün artık Füzulililerin kentleri kurtarıldı ve onlar orada yaşayacaklar, oraya hayat vereceğiz. Bazıları hesap ediyorlardı ki Fuzuli şehrini işgalden azad etmek mümkün değil. Aylar lazım olacak denilirdi. Ancak muzaffer Azerbaycan ordusu, bunun üstesinden gelebildi" dedi.

"BU OPERASYON SABAŞ KİTAPLARINA GİRECEK"

Aliyev operasyona ait diğer bilgileri ise şu sözlerle anlattı: "Füzuli operasyonu savaş kitaplarına girecek. Azerbaycan ordusu büyük savaş kabiliyeti ve teknik imkana sahip bir ülkededir. Bugün tarihi bir gündür. Bütün Azerbaycan halkı tarihimizin en parlak sayfasını birlikte yazıyor. Birlik olarak bu tarihi yazıyoruz. Bu anları sabırsızlıkla beklerken hayattan göç eden mültecilerimizin eminim ki ruhu şad olmuştur. Namert, hain, alçak düşman savaş suçu işliyor. Gece saatlerindeki saldırı insanlığa karşı cinayettir. Bugün çocuklar da öldü. Biz intikamımızı sivillerden değil, savaş alanında alacağız. Ölenlerin kanı yerde kalmadı ve kalmayacak. Biz, dövüş meydanında gücümüzü hem düşmana hem bütün dünyaya gösterdik"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov