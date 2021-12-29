Son dakika haberleri: Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren sanığın cezası ağırlaştırılmış müebbete çıktı

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de Özkan Onay'a (38) ayrılmak istediği sevgilisi Gülay Şimşek'i (27) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle verilen ömür boyu hapis cezası kararını Yargıtay bozdu. Sanığın, eylemini planlı ve soğukkanlılıkla işlediğinin anlaşıldığı kaydedilen Yargıtay kararı sonrası, yeniden yargılanan Onay bu kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 31 Temmuz 2019'da meydana geldi. Bir inşaat firmasında sekreter olarak çalışan Gülay Şimşek, ayrılmak istediği işsiz sevgilisi Özkan Onay tarafından iş çıkışı tabanca ile vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan Onay, polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mahkeme heyeti, yeniden yapılan yargılama sonucu sanık Özkan Onay'ı, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.