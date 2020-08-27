Son dakika haberleri | Ayrıldığı kişi tarafından bıçaklanan kadının tedavisi sürüyor
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Son dakika haberleri | Ayrıldığı kişi tarafından bıçaklanan kadının tedavisi sürüyor

Son dakika haberleri... Çorum'da ayrıldığı kişi tarafından bıçaklanan üç çocuk annesi kadının hastanedeki tedavisi devam ediyor.

27.08.2020 16:44 | Son Güncelleme: 27.08.2020 16:49

Çorum'da ayrıldığı kişi tarafından bıçaklanan üç çocuk annesi kadının hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Kentte önceki akşam, 16 yıllık birlikteliklerinin ardından bir süredir ayrı yaşadığı Rıfat A'nın (51) çalıştığı fırına giden ve aralarında çıkan tartışma sonucu Rıfat A. tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Gülten K'nin, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım Servisinde tedavi ediliyor.

Olayın ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Rıfat A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çiftçin çocukları H.A, T.A. ve D.A. ise Gülten A'nın annesine teslim edildi.

Rıfat A'nın yakınları ise yaşananlarla ilgili üzüntülerini dile getirdi. Ailelerinde daha önce böyle bir olay yaşanmadığını belirten zanlının yakınları, Gülten K'nin yaşam mücadelesini kazanması için dua ettiklerini belirtti.

Çorum Barosu'ndan tepki

Adalet Sarayı önünde toplanan Çorum Barosu Kadın Komisyonu üyeleri adına konuşan Komisyon Başkanı Lale Koldaş, olayla ilgili yürütülen adli süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

Çiftin çocukları D.A'nın olayın ardından polislere "Siz siz olun, kadınları koruyun, anne olan kadınları koruyun." şeklinde sözler söylediğini belirten Koldaş, "Dokuz yaşındaki minicik bir yürek bile kadınların şu anda toplumda korunmaya muhtaç hale geldiğinin farkına varmış. Çünkü minicik hayatında annesi, hayatındaki en değerli varlık. En değerlisini korumayı polislere bırakıyor. Maalesef kadınlar korunmaya muhtaç hale geldi." dedi.

Bir an önce kadına yönelik şiddeti sona erdirecek adımlar atılmasını istediklerini ifade eden Koldaş, şiddet mağduru kadınlar için açılmış davaların takibinde olduklarını aktardı.

Çorum Barosu Kadın Komisyonu üyelerine Baro Başkanı Kenan Yaşar da destek verdi.

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Son dakika haberleri | Ayrıldığı kişi tarafından bıçaklanan kadının tedavisi sürüyor

Kaynak: AA

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