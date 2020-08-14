Son dakika haberleri: Aydos Ormanı'nın iki farklı noktasında çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri: Aydos Ormanı'nın iki farklı noktasında çıkan yangın söndürüldü

Gelen son dakika haberlerine göre Aydos Ormanı'nın Sultanbeyli'de kalan bölümünde çıkan iki yangın söndürüldü.

Son dakika haberleri: Aydos Ormanı'nın iki farklı noktasında çıkan yangın söndürüldü
14.08.2020 19:29 | Son Güncelleme: 14.08.2020 19:34

Aydos Ormanı'nın Sultanbeyli'de kalan bölümünde çıkan iki yangın söndürüldü.

Sultanbeyli Orman Caddesi yakınındaki ormanlık alan ile Aydos Kalesi yakınında başlayan yangınlara, haber verilmesi üzerine Orman Genel Müdürlüğü arazözleri, yangın söndürme helikopteri ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Karadan ve havadan müdahale edilen iki ayrı noktadaki yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis ekipleri yangının yaşandığı alan ve orman çevresinde incelemele başlattı.

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Kaynak: AA

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