Son dakika haberleri... Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı
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Son dakika haberleri... Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika haberleri... Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Necip Uyanık - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

M.G'nin kullandığı 09 VB 220 plakalı otomobil, Aydın-İzmir kara yolundaki Mursallı Mahallesi Kavşağı'nda İ.A. yönetimindeki 09 ADY 200 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Germencik Devlet Hastanesi ve Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Mursallı Mahalle Muhtarı Ali Demir, yaptığı açıklamada, söz konusu kavşakta sürekli kaza yaşandığını belirterek, bu konuda gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Son dakika haberleri... Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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