Son dakika haberleri: Aydın'da 18 yıl önce öldürülen kadının faili, havludaki yeni DNA incelemesiyle belirlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Aydın'da 18 yıl önce öldürülen kadının faili, havludaki yeni DNA incelemesiyle belirlendi

Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Aydın'da 18 yıl önce öldürülen kadının faili, havludaki yeni DNA incelemesiyle belirlendi

Son dakika haberleri... Aydın'da, 2003'te elleri ve ayaklarının bağlanıp boğularak öldürülen Emine Akkesen'in katil zanlısı, adli emanette bulunan ve maktulün de kanının olduğu havlu üzerinde yapılan yeni DNA incelemesi sonucu tespit edildi.

Aydın'da, 2003'te elleri ve ayaklarının bağlanıp boğularak öldürülen Emine Akkesen'in katil zanlısı, adli emanette bulunan ve maktulün de kanının olduğu havlu üzerinde yapılan yeni DNA incelemesi sonucu tespit edildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği, 2003 ve sonraki yıllara ait faili meçhul olayların aydınlatılmasına ilişkin özel bir ekip kurdu.

Yaklaşık 7 ay önce çalışmaya başlayan özel ekip, Efeler ilçesinde 2003 yılında elleri ve ayakları bağlanıp boğularak öldürülen ve yeteri kadar delil olmadığı için faili belirlenemeyen Emine Akkesen (34) cinayetinin dosyasını yeniden ele aldı.

Dosyaya o dönem eklenen materyalleri de tek tek inceleyen ekip, maktulün kanının bulunduğu adli emanetteki havluyu yeniden incelenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

Adli Tıptan çıkan raporda, havluda maktul dışında bir başka kişiye ait DNA örneğini olduğunu tespit etti. İnceleme sonunda DNA örneğinin E.A. adlı kişiye ait olduğu ortaya çıktı.

Bu süreçte, Eskişehir, Edirne, Konya, Isparta, Adana ve Kahramanmaraş'ta maktul ve şüpheliyi tanıyan kişilerin ifadesine başvuruldu.

Alınan ifadeler ve DNA örneğinin karşılaştırılması sonucu cinayetin failinin E.A. olduğu tespit edildi.

E.A'nın 2003 yılındaki bu olaya ilişkin ifadesinin alındığı ancak yeterli delil olmadığı gerekçesiyle hakkında herhangi bir işlem yapılamadığı öğrenildi.

Bu arada E.A'nın örgütlü suçlar ve gasptan suç kaydının bulunduğu, halen başka bir cinayet davasından dolayı "kasten adam öldürme" suçundan cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli E.A'nın alınan ifadesinde Emine Akkesen'in öldürülmesine ilişkin suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

Soruşturma kapsamında, katil zanlısı E.A. hakkında cinayet suçundan iddianame hazırlanacak.

Annesi öldürüldüğünde 13 yaşında olan Bekir Mert Akkesen, AA muhabirine, dosyanın yeniden açılmasıyla sonuca ulaşıldığını söyledi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İzmir Adli Tıp Kurumu yetkililerine teşekkür eden Akkesen, "Ben açıkçası annemin şu an mezarında rahat ettiğini düşünüyorum. En azından ruhu artık daha rahat edecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Süleyman Soylu Fahrettin Altun Nimetullah Erdoğmuş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ece Erken Mehtap Ar Cansu Dere Demet Akalın
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Aydın'da 18 yıl önce öldürülen kadının faili, havludaki yeni DNA incelemesiyle belirlendi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 12:51:43. #1.14#

title