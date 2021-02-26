Son dakika haberleri... Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi açılışı

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Restorasyonu tamamlanan Beyoğlu'ndaki tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ziyarete açıldı.

Kültür sanat dünyasından Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit, Ediz Hun, Oktay Kaynarca, Serkan Çağrı, Engin Altan Düzyatan, Bülent İnal, Serdar Gökhan, İskender Pala ve Antalya'da çekilen "Five Eyes" filminde rol alan Hollywood yıldızı Jason Statham'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda önemli isim açılışta yer aldı.

Açılışa katılan sinemanın önemli isimleri memnuniyetlerini dile getirdi

Etkinlik öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, sinemanın yaklaşık 100-120 yıllık bir tarihi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyada sinema başladığında, hemen ilk yıllarında Türkiye'de de İstiklal Caddesi üzerinde başlamıştı. Yani dünyada sinema bir endüstri olup ortaya çıktığı andan itibaren, Beyoğlu'nda da vardı. Müzede, sinema tarihimiz, Karagöz Hacivat'tan başlatılarak ve günümüze kadar taşınarak güzel bir tasarımla hazırlandı. Böylesine tarihi ve turistik bir mekanı restore etmek Kültür ve Turizm Bakanlığının asli vazifesidir. Öte yandan kültür tarihinin aktarımında en önemli araç olan sinemayı, tarihiyle birlikte burada var etmek ziyaretçilerimiz için anlamlı olsa gerek. Başta Cumhurbaşkanımız ve Kültür ve Turizm Bakanımız olmak üzere, bu konuya ehemmiyet affettiler ve geldiğimiz noktada mutlu sondayız. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun."

Türk sinemasının usta isimlerinden Ediz Hun ise duygu ve düşüncelerini, "Bu tarz çalışmaların yalnız İstanbul'da değil birçok şehirde kalıcı hale getirilerek yapılmasını temenni ediyorum. Daha henüz görmedim sizler gibi ben de ilk kez göreceğim. Bizzat Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy aradı ve son derece nazik bir şekilde beni davet ettiler." sözleriyle dile getirdi.

Sanatçı Orhan Gencebay da "Atlas Sinemamız müze oldu ve harika bir şey oldu. Bunu yapanları, düşünenleri kutluyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımızı kutluyorum. Biz de bu açılışta hep beraber olmanın gururunu, şerefini yaşayacağız. Hepimize hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Hülya Koçyiğit ise mutluluğunu dile getirerek, "Türk sineması adına, Türk sinemaseverleri adına, gerçekten çok uzun yıllar hayaldi, bizim için böyle bir müze. Hem başta Cumhurbaşkanımıza hem de Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ediyoruz. Gerçekten gurur duyuyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Alperen Kaya