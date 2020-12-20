Son dakika haberleri... Atatürk büstünü yerinden söküp, çöp kutusuna attı
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Son dakika haberleri... Atatürk büstünü yerinden söküp, çöp kutusuna attı

20.12.2020 14:55 | Son Güncelleme: 20.12.2020 14:59
Son dakika haberleri... Atatürk büstünü yerinden söküp, çöp kutusuna attı

Gelen son dakika haberlerine göre DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir okulun bahçesindeki Atatürk büstünü söküp çöp kutusuna attığı ileri sürülen Muhterem A. (31), polis tarafından gözaltına alındı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir okulun bahçesindeki Atatürk büstünü söküp çöp kutusuna attığı ileri sürülen Muhterem A. (31), polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli adliyeye sevk edildiği sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Maskeyi çıkartın. Maske takmak Allah'a şirktir" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Pamukkale İlçesi Zeytinköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhterem A., sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek Hayırseverler Ortaokulu'ndaki Atatürk büstünü yerinden söktü. Büstü, okulun yanındaki çöp kutusuna atan Muhterem A., çevresinde bulunan 2 Türk bayrağını da keserek yanına aldı. Muhterem A. daha sonra bölgede devriye görevi yapan polis ekiplerinin yanına gidip Atatürk büstünü söktüğünü ve çöpe attığını söyledi. Muhterem A. gözaltına alınırken, çöp kutusuna atılan büst, polis ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı. Muhterem A.'nın üzerindeki kesilmiş Türk bayraklarına da el konuldu. Hakkında soruşturma başlatılan Muhterem A.'nın bir okulda hizmetli olarak görev yaptığı ve geçen hafta istifa ettiği öğrenildi.

'MASKEYİ ÇIKARTIN'

Muhterem A., emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Maskeyi çıkartın. Maske takmak Allah'a şirktir. Maske takmayın" dedi. Ardından da  Muhterem A., maskesini aşağıya indirdi. Polis ekiplerince uyarılan Muhterem A. daha sonra maskeyi uygun şekilde taktı.


Son dakika haberleri... Atatürk büstünü yerinden söküp, çöp kutusuna attı
Son dakika haberleri... Atatürk büstünü yerinden söküp, çöp kutusuna attı
Son dakika haberleri... Atatürk büstünü yerinden söküp, çöp kutusuna attı
Son dakika haberleri... Atatürk büstünü yerinden söküp, çöp kutusuna attı
Son dakika haberleri... Atatürk büstünü yerinden söküp, çöp kutusuna attı
Son dakika haberleri... Atatürk büstünü yerinden söküp, çöp kutusuna attı
Son dakika haberleri... Atatürk büstünü yerinden söküp, çöp kutusuna attı
Son dakika haberleri... Atatürk büstünü yerinden söküp, çöp kutusuna attı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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